تراند اليوم : مواطن يروي قصة عريس طلق عروسه ليلة الزواج.. ويكشف ما حدث بينهما أثناء التصوير داخل غرفتها

صحيفة الخليج 365 : روى مواطن قصة عريس طلق عروسه ليلة الزواج بسبب والدته.

وقال المواطن خلال الفيديو، أن العريس طلب حضور والدته لالتقاط صور لها معه هو والعروس ، وذلك بغرفة العروس قبل النزول إلى قاعة الزفاف إلا أن العروس رفضت وطلبت منه تأجيل التصوير مع والدته وهو الأمر الذي رفضه العريس.

وأضاف، قال العريس للعروس أن والدته قبل كل شيء في حياته، إلا أن العروس أصرت على الرفض قائلة: "أمك ما تتصور معنا، اليوم أمك الأول، وغدا تسكن معنا وتبهدلني معك"، لافتا إلى أن العريس طلق العروس بسبب عدم احترامها لوالدته.