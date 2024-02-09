تراند اليوم : شاهد .. مقاطع حصرية للغواصين السعوديين داخل أعماق البحر يستكملون البحث عن مفقود بحر مستورة حميد الظاهري ويضعون علامات للأماكن التي بحثوا فيها

صحيفة الخليج 365: حصلت "الخليج 365" علي مقاطع حصرية جديدة للبحث عن مفقود بحر مستورة حميد الظاهري الذي اختفى قبل 20 يوماً أثناء رحلة صيد داخل بحر مستورة.

وأظهر مقطع فيديو فرق البحث والإنقاذ داخل أعماق البحر على عمق 25 مترا من سطح البحر، حيث وثق أحد الغواصين زميله وه يقوم بربط علامات بلاستيكية في المنطقة التي تم مسحها، حتى لا يعودون إليها مرة أخرى.

يذكر أن غدا السبت آخر يوم لفرق البحث والإنقاذ لاستكمال البحث عن المفقود الظاهري، وفي حال عدم العثور عليه سيتوقفون عن متابعة البحث.

الجدير بالذكر، أن المواطن حميد الظاهري يبلغ من العمر 65 عاما، ويهوى صيد السمك وعادة ما يدخل في البحر حتى عمق 15 كيلو حتى يمارس هوايته المفضلة بصيد السمك بسنارته، لكن هذه المرة ذهب ولم يعد.