تراند اليوم : شاهد .. رجل الأعمال عبدالله الراجحي يوثق وصول سيارته الجديدة الـ "رولز رايز سبيكتر"

صحيفة الخليج 365: وثق رجل الأعمال عبدالله الراجحي وصول سيارته الجديدة الروز رايز سبيكتر 2024 ذات اللون الأزرق.

وقال الراجحي في الفيديو: ما شاء الله تبارك الله ، أخيرا وصلت السبيكتر طبعا أنا قلت ما أبغى حقتي توصل لين توصل حقت يزيد ماني براكب قبله، الله يعطيني خيرها ويكفيني شرها يارب.

وتعتبر سيارة روز رايز سبيكتر موديل 2024 سيارة كهربائية، كبيرة الحجم، تم صناعتها من قبل شركة السيارات البريطانية رولز رويس موتور.