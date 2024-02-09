شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار على الحرم المكي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هطلت أمطار في الحرم المكي مساء اليوم، وذلك بالتزامن مع هطول أمطار في مكة المكرمة.

وبرغم هطول الأمطار استمر المعتمرين في أداء مناسك بخشوع فيما واصل القائمون على الحرم عملهم وتقديم يد العون والمساعدة لمن يحتاجها.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأكد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، كما يتوقع تكوّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.