تراند اليوم : أول تعليق من الرئاسة المصرية بشأن تصريحات بايدن حول الأوضاع في غزة

صحيفة الخليج 365: علقت الرئاسة المصرية، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة: بالإشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 8 فبراير 2024 بشأن الأوضاع في قطاع غزة، تؤكد الرئاسة رفض التهجير القسري بالإضافة إلى التوافق التام بين البلدين.

وفيما يتعلق بموقف ودور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإغاثة الفلسطينيين، أوضحت رئاسة الجمهورية أن مصر فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط، وحشدت مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي أرسلتها كمساعدات إلى مطار العريش، وأن مصر ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع، إلا أن استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل، الذي تكرر 4 مرات، حال دون إدخال المساعدات، وأنه بمجرد انتهاء قصف الجانب الآخر من المعبر أعادت مصر تأهيله على الفور، وتم إجراء التعديلات الفنية اللازمة، بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهالي القطاع.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة على أن مصر شددت على أن أية محاولات أو مساعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.