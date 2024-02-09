تراند اليوم : الإعلامي مصطفى بكري يهدد نتنياهو: اسمع الكلام ولم نفسك وابعد عن مصر وغزة وفلسطين

صحيفة الخليج 365: هدد الإعلامي المصري مصطفى بكري عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب تصعيد الحرب في غزة.

وقال بكري ل نتنياهو : "اسمع الكلام ولم نفسك وابعد عن مصر وغزة وفلسطين" ، حسب القاهرة 24.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل تضغط على الفلسطينيين للنزوح إلى الجنوب ودخول سيناء، لافتا إلى أن مصر لن تفرط في القضية الفلسطينية ولن تقبل مخطط التهجير.

وأشار إلى أن هناك غارات إسرائيلية كبيرة على دير البلح وخان يونس، بالإضافة إلى غارات تستهدف غزة بالقرب من الحدود المصرية.

وأضاف، أن نتنياهو يجر المنطقة إلى حرب إقليمية، معقبا: "الشعب الفلسطيني قطعة من دمنا واوعوا تستهينوا بالعرب".