تراند اليوم : بالفيديو.. الشاعر محمد الشراري : أنا أطلق شاعر في الكرة الأرضية كلها بدون منازع

صحيفة الخليج 365: ظهر الشاعر محمد عريفج الشراري في مقطع فيديو جديد، متحديا متابعيه بالرد على قصيدته بمعناها وقافيتها وحل اللغز بها، ومن يفوز بالتحدي له جائزة قيمة منه.
وقال عريفج في الفيديو: أنا أطلق شاعر في الكرة الأرضية كلها بدون منازع، عقب التعليقات اللي شفتها.
وتابع: في قصيدة أقولها الحين اللي يرد عليها بمعناها وقافيتها وحل اللغز اللي فيها له جائزة قيمة تجيه لعند بيته.
وألقى العريفج القصيدة قائلا: أنا الذي أقدر على سبك بمدح، وأقدر بعد على أمدحك في مسبة، يعني ترا مانت برجل قلتها بردح عادي ولا كأنك رجل حق لبه.