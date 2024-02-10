تراند اليوم : بالفيديو.. الشاعر محمد الشراري : أنا أطلق شاعر في الكرة الأرضية كلها بدون منازع

صحيفة الخليج 365: ظهر الشاعر محمد عريفج الشراري في مقطع فيديو جديد، متحديا متابعيه بالرد على قصيدته بمعناها وقافيتها وحل اللغز بها، ومن يفوز بالتحدي له جائزة قيمة منه.

وقال عريفج في الفيديو: أنا أطلق شاعر في الكرة الأرضية كلها بدون منازع، عقب التعليقات اللي شفتها.

وتابع: في قصيدة أقولها الحين اللي يرد عليها بمعناها وقافيتها وحل اللغز اللي فيها له جائزة قيمة تجيه لعند بيته.