تراند اليوم : شاهد .. طبيبة أسنان سعودية ترقص وتقدم عرضا موسيقيا

صحيفة الخليج 365:ظهرت طبيبة الأسنان السعودية " نوف سفياني " ، في مقطع فيديو وهي ترقص على أنغام الموسيقى التي تقدمها للجمهور .

وأبان الفيديو " نوف سفياني " الشهيرة باسمها الفني الفني "دي جي كوسميكات" ، وهي تقدم عرضا موسيقيا ، ضمن مجموعة عروض موسيقية وفنية وثقافية في إحدى الحفلات .

وقامت سفياني بالرقص على أنغام الموسيقى ، وسط إعجاب الجمهور بالموسيقى التي تقدمها .

يٌذكر أن شهرة طبيبة الأسنان " نوف سيفاني " في عالم الموسيقى كانت عام 2019، عندما شاركت في أول نسخة من مهرجان "مدل بيست" الموسيقي، الذي ضم قائمة من الموسيقيين العالميين والعرب والسعوديين.