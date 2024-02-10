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تراند اليوم : شاهد .. طبيبة أسنان سعودية ترقص وتقدم عرضا موسيقيا

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صحيفة الخليج 365:ظهرت طبيبة الأسنان " نوف سفياني " ، في مقطع فيديو وهي ترقص على أنغام الموسيقى التي تقدمها للجمهور .

وأبان الفيديو " نوف سفياني " الشهيرة باسمها الفني الفني "دي جي كوسميكات" ، وهي تقدم عرضا موسيقيا ، ضمن مجموعة عروض موسيقية وفنية وثقافية في إحدى الحفلات .

وقامت سفياني بالرقص على أنغام الموسيقى ، وسط إعجاب الجمهور بالموسيقى التي تقدمها .

يٌذكر أن شهرة طبيبة الأسنان " نوف سيفاني " في عالم الموسيقى كانت عام 2019، عندما شاركت في أول نسخة من مهرجان "مدل بيست" الموسيقي، الذي ضم قائمة من الموسيقيين العالميين والعرب والسعوديين.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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