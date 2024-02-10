تراند اليوم : الحصيني يعلن موعد بدء أول أيام العقارب.. ويكشف عن مدتها وتفاصيل التغيرات الجوية

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن موعد بدء أول أيام العقارب، ومدتها وتفاصيل التغيرات الجوية.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس":أولاً.. اليوم السبت أول أيام العقارب، وتقول العامةً "إذا دخلت العقارب صار الخير قارب " كناية عن ازدياد فرصة الأمطار.

وأضاف: العقارب ليس نجماً إنما صفة تتصف بها هذه الأيام، فهي ثلاثة منازل وعدد أيامها تسعة وثلاثين يوما كل منزلة ثلاثة عشر يوما:

أ - سعد الذابح العقرب الأولى " السم ".

ب - سعد بلع العقرب الثانية " الدم ".

ج - سعد السعود العقرب الثالثة " الدسم ".

وأكمل: العقرب الأولى والثانية من فصل الشتاء فعلياً، والثالثة من فصل الربيع، مضيفا: أوله ذابح المسمى العقرب الأولى وتسمى عقرب السم ولها نصيب من اسمها أيامه"١٣" يوما.

وزاد: تابع لسعد الذابح " العقرب الأولى.. أ- العقرب الأولى " سعد الذابح " مظنة البرد متى هبت الرياح الشمالية قطبية أو سيبيرية.

ب - تأتي في الترتيب الثاني في البرد بعد النجم الأولى من الشبط.

وتابع: حسب النماذج العددية للطقس متوقع أن يوافق دخولها موجة برد أصلها قطبي من يوم الاثنين الثاني من شعبان 1445هـ تعقب حالة ممطرة معاشة وهي الجوية الممطرة الثامنة لموسم ١٤٤٥هـ على أجزاء من مناطق الغربية والجنوبية والغربية تمتد إلى أجزاء من الوسطى والشمالية ثم الشرقية ودول الخليج العربي.