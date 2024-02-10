منح الجنسية السعودية لشخص وشقيقته في الطائف.. والكشف عن أسمائهما

نُشرت في صحيفة أم القرى، الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية، أسماء الأشخاص الذين تم منحهم الجنسية السعودية في مدينة الطائف.

وتم منح الجنسية السعودية لـ”إبراهيم ومنى” ، ولدي إسماعيل بخش محمد البلوشي.

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