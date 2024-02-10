وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، مؤكدة أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة تصل إلى(10,000) ريال، وأن عقوبة العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ريال، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وحثّت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط شخص لارتكابه مخالفتي قطع المسيجات ودخول مناطق محظورة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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