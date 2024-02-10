انت الان تتابع العبوة الكبيرة تصل لـ 1300 ريال.. إقبالٌ على مزاد الفقع بمهرجان الكمأة في سكاكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 فبراير 2024, 9:27 صباحاً

شهد مهرجان الكمأة والنباتات العطرية بمدينة سكاكا، الذي ينظّمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، إقبالاً من قِبل مُحبي هذه النبتة والتجار. ويُقام على أرض المهرجان مزادٌ على كميات كبيرة من الكمأة التي يجلبها هواة الفقع والمختصون في البحث عنه، ويتم المزاد مرتين يومياً طيلة أيام المهرجان، حيث تتراوح أسعار العبوة الصغيرة بين 250 و600 ريال، فيما تراوحت أسعار العبوات الكبيرة بين 650 و1300 ريال. ويضمّ المهرجان عدداً من الأركان، ومنها: معرض للتعريف بالنباتات العطرية وفوائدها، وإنتاج الشتلات والبذور العطرية والبرية، وإقامة ورش تثقيفية، وأجنحة للأسر المنتجة.

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