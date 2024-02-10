تراند اليوم : «بئس الميتة».. بالفيديو.. الأمير عبدالرحمن بن مساعد يكشف ردة فعل «شيخ» على وفاة الفنان طلال مداح

صحيفة الخليج 365: كشف الأمير عبد الرحمن بن مساعد، عن ردة فعل أحد المشائخ، بشأن وفاة الفنان طلال مداح.

وقال خلال ظهوره على بودكاست احكي مالك: "حين توفى طلال مداح على المسرح، كان في شيخ في الراديو يتكلم، وعندما سألوه قال بئس الميتة!".

وتابع الأمير عبد الرحمن بن مساعد: "كيف جزم الشيخ أنها بئس الميتة، اللي يحكم على القلوب والمصائر ومن يدخل الجنة ومن يدخل النار، هو رب العالمين".

واختتم تصريحاته أن الغناء ليس من الأمور الأساسية في العقيدة، التي يخرج بسببها الإنسان من الملة أو يبقى فيها، وهناك اختلاف بين العلماء في هذا الأمر.