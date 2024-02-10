تراند اليوم : الكشف عن نوع شهير من السمك يخفض الكوليسترول ويقي من النوبة القلبية ويقلل خطر الإصابة بالسرطان

صحيفة الخليج 365: تعد الأسماك من الأكلات التي يفضل الكثيرون تناولها، بسبب تميزها بمذاق لذيذ، واحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

ومن الفوائد الغذائية لسمك التونة:

1-خفض مستويات الكوليسترول الضار: بسبب احتوائه على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 والبروتين، ما يساهم في تقليل السعرات الحرارية والدهون المشبعة، وفقا لموقعي "health"، وwebmd".

2- الوقاية من النوبة القلبية: تساعد المستويات العالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية في أسماك التونة على تقليل تراكم الكوليسترول داخل شرايين القلب، ما يساعد على الوقاية من النوبة القلبية وأمراض الأوعية الدموية.

3- مصدر غني بفيتامين د: مصدر غني بفيتامين د الضروري لأجسامنا، لذا يساعد استهلاكها على تعزيز صحة العظام وتقوية جهاز المناعة.

4- تقليل خطر الإصابة بالسرطان: أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة بها، تعمل على إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتقليل الالتهابات في الجسم.

5- إنقاص الوزن: غنية بكمية عالية من البروتين، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، ما يمنحك شعورا بالشبع والامتلاء، وبالتالي إنقاص الوزن بشكل طبيعي.

6- منع فقر الدم: كما تعد مصدرا ممتازا لفيتامين ب12، وهو فيتامين ضروري لتكوين الحمض النووي، ومنع فقر الدم.