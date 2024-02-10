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تراند اليوم : الكشف عن نوع شهير من السمك يخفض الكوليسترول ويقي من النوبة القلبية ويقلل خطر الإصابة بالسرطان

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صحيفة الخليج 365: تعد الأسماك من الأكلات التي يفضل الكثيرون تناولها، بسبب تميزها بمذاق لذيذ، واحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

ومن الفوائد الغذائية لسمك التونة:

1-خفض مستويات الكوليسترول الضار: بسبب احتوائه على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 والبروتين، ما يساهم في تقليل السعرات الحرارية والدهون المشبعة، وفقا لموقعي "health"، وwebmd".

2- الوقاية من النوبة القلبية: تساعد المستويات العالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية في أسماك التونة على تقليل تراكم الكوليسترول داخل شرايين القلب، ما يساعد على الوقاية من النوبة القلبية وأمراض الأوعية الدموية.

3- مصدر غني بفيتامين د: مصدر غني بفيتامين د الضروري لأجسامنا، لذا يساعد استهلاكها على تعزيز صحة العظام وتقوية جهاز المناعة.

4- تقليل خطر الإصابة بالسرطان: أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة بها، تعمل على إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتقليل الالتهابات في الجسم.

5- إنقاص الوزن: غنية بكمية عالية من البروتين، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، ما يمنحك شعورا بالشبع والامتلاء، وبالتالي إنقاص الوزن بشكل طبيعي.

6- منع فقر الدم: كما تعد مصدرا ممتازا لفيتامين ب12، وهو فيتامين ضروري لتكوين الحمض النووي، ومنع فقر الدم.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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