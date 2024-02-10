استعراض "روبوت" مكافحة الحرائق في جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024

تستعرض المديرية العامة للدفاع المدني لزوار جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024 م بالرياض، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، "روبوت" لمكافحة الحرائق، ضمن حلولها التقنية للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وحظي زوار جناح وزارة الداخلية في المعرض، بالتعرف على الروبورت المزود بـ (3) فتحات لمخارج المياه والرغوة، وكاميرات حرارية، وآلية عمله في عمليات الإطفاء التي يصعب الوصول إليها في المواقع ذات الخطورة العالية والمناطق التي لا يمكن الاقتراب منها، والمهام ذات الجهد العالي.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها لتعزيز المنظومة الأمنية وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.