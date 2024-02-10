وحظي زوار جناح وزارة الداخلية في المعرض، بالتعرف على الروبورت المزود بـ (3) فتحات لمخارج المياه والرغوة، وكاميرات حرارية، وآلية عمله في عمليات الإطفاء التي يصعب الوصول إليها في المواقع ذات الخطورة العالية والمناطق التي لا يمكن الاقتراب منها، والمهام ذات الجهد العالي.
يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها لتعزيز المنظومة الأمنية وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر استعراض "روبوت" مكافحة الحرائق في جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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