شكرا لمتابعة خبر عن الوطنية للإسكان: بإمكان الجميع التملك في مشروعات سكني.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح مدير الاتصال المؤسسي بالشركة الوطنية للإسكان صالح العنزي، تفاصيل جديدة بشأن مشروعات منصة سكني.

وقال صالح العنزي، عبر قناة الإخبارية: “بإمكان الجميع التملك في أي مشروع يرغبون فيه من المشاريع المطروحة في منصة “سكني”.

وأشار إلى أن الشركة أتاحت البيع لجميع شرائح المجتمع دون اشتراط الدعم السكني.

وأكد أنه من ضمن الاستراتيجية التي تعمل عليها الشركة، هي الأنشطة التقنية والمنصات الرقمية التي تخدم القطاع العقاري والسكني وإتاحته لجميع أفراد المجتمع.