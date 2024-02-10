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الوطنية للإسكان: بإمكان الجميع التملك في مشروعات سكني.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح مدير الاتصال المؤسسي بالشركة الوطنية للإسكان صالح العنزي، تفاصيل جديدة بشأن مشروعات منصة سكني.

وقال صالح العنزي، عبر قناة الإخبارية: “بإمكان الجميع التملك في أي مشروع يرغبون فيه من المشاريع المطروحة في منصة “سكني”.

وأشار إلى أن الشركة أتاحت البيع لجميع شرائح المجتمع دون اشتراط الدعم السكني.

وأكد أنه من ضمن الاستراتيجية التي تعمل عليها الشركة، هي الأنشطة التقنية والمنصات الرقمية التي تخدم القطاع العقاري والسكني وإتاحته لجميع أفراد المجتمع.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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