شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تحذّر من التداعيات الخطيرة لاقتحام رفح الفلسطينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذّرت المملكة العربية السعودية من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح.

وأكدت المملكة، في بيان لها، رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيل المدنيين قسرياً.

وجددت المملكة مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإن هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلاً لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان.