ستتحدث أمام قادة العالم في هذا الموعد.. الأمم المتحدة تمنح سعودية لقب سفيرة تمكين المرأة

بعد حصولها على لقب سفيرة الأمم المتحدة للسلام، اختيرت الدكتورة خلود المانع سفيرة لتمكين المرأة عالمياً من قبل المنظمة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وستتحدث الدكتورة خلود أمام قادة العالم في القمة العالمية السابعة لحقوق الإنسان 2024.

وتسعى الدكتورة خلود إلى إبراز دور المرأة السعودية القيادي والريادي عالمياً.

وستشارك الدكتورة خلود في قيادة المشهد التنموي في المملكة العربية السعودية.

وتمّ اختيار الدكتورة خلود تقديرًا لجهودها في ريادة الأعمال محليًا وعالميًا.

وتهدف الدكتورة خلود إلى خدمة الوطن من خلال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وتُعدّ الدكتورة خلود شخصية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، المحرك الأساسي للثورة الصناعية الخامسة.

وتأتي هذه المناصب تقديرًا لإنجازات الدكتورة خلود، مثل جائزة القيادة والريادة الدولية لعام 2024.

تُعدّ الدكتورة خلود أول شخصية سعودية تُعيّن سيناتورًا في المنتدى العالمي للاستثمار وريادة الأعمال (WBAF) التابع لمجموعة العشرين G20.

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