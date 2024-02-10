شكرا لقرائتكم خبر عن لا ترميها مطلقا.. بذور هذه الفاكهة كنز من الفيتامينات ولها 5 فوائد مذهلة؟؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد: ماذا وجد مواطن سعودي وسط كشتات العوائل بالبر ؟.. ويعلق انتبهوا يا بشر! ودعاً للسكري .. بذور متوفرة بكل مطبخ تمتص السكر في الدم وتفتت الحصى من الكليتين !!

كانت هذه تفاصيل خبر لا ترميها مطلقا.. بذور هذه الفاكهة كنز من الفيتامينات ولها 5 فوائد مذهلة؟؟؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.