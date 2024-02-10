الأردن تحذّر الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ عملية عسكرية في رفح

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 فبراير 2024, 12:41 مساءً

حذّرت الحكومة الأردنية، اليوم، من خطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التي تأوي عددًا كبيرًا من الفلسطينيين الذين نزحوا إليها كملاذ آمن من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وجدّد الناطقُ الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، رفضَ الأردن المطلق لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها. وشدّد على ضرورة إنهاء الحرب على القطاع، والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار يضمن حماية المدنيين وعودتهم إلى أماكن سكنهم، ووصول المساعدات إلى جميع أنحاء القطاع. ودعا السفيرُ "القضاة" المجتمعَ الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته، والتحرك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من الاستمرار بحربها المستعرة، التي تسبّب كارثة إنسانية غير مسبوقة. وأكّد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته ودون إبطاء؛ لمنع التدهور الخطير وفرض وقف فوري لإطلاق النار.

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