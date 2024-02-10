تراند اليوم : منها زلابية تقدم مع اللحم.. بالفيديو: شيف سعودية تروي تجربة عملها في طهي الأكلات الشعبية والحلويات وبيعها في جزر فرسان

صحيفة الخليج 365: روت الشيف السعودية حليمة عريشي رئيسة اتحاد الحرفيات في فرسان، تجربة عملها في طهي الأكلات الشعبية والحلويات وبيعها في جزر فرسان.

وقالت خلال لقاء لها مع قناة الإخبارية: "جزر فرسان تشتهر ببعض الحلويات الموسمية وغير الموسمية، منها الغريبات بأنواعها بالحليب والقرفة والزلابية الفرسانية والمعمول والحلاوة السمسمية وغيرها".

وأشارت إلى أن الزلابية الفرسانية وجبة تقدم في الزواجات في جزر فرسان، وتتكون من الدقيق والأرز والخبز الصمولي والخميرة الفورية، ويتم تخميرها ليلا ثم تقلى بالزيت وتزين بالسكر وتقدم مع اللحم.

ولفتت إلى أنها تطهي العديد من الأكلات الشعبية، واتخذتها حرفة لها.