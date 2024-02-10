تراند اليوم : "بيض الله وجهيكم".. شاهد: مواطن يوثق خلو حلقة خضار جدة من العمال والأجانب بعد اشتراط الأمانة عدم الدخول إلا مع الكفيل

صحيفة الخليج 365: وثق مواطن في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلو حلقة خضار جدة من العمال والأجانب بعد اشتراط دخولهم بوجود الكفيل.

وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص، حلقة الخضار وهي فارغة ولا يوجد بها أحد من الداخل.

وظهر عدد كبير من الأشخاص يقفون خارج الحلقة، حيث قال موثق الفيديو: "العمالة والأجانب مقفلين عليهم ما أحد يدخل إلا بالكفيل حقه".

ووجه الشكر للحراس الذين يقفون على البوابة والتابعين للبلدية، ويمنعون دخول العمالة والأجانب قائلا: "بيض الله وجهيكم ويعطيكم الصحة والعافية".

وأضاف موثق الفيديو: "ما تدخلون، ولا أحد يدخل إلا بكفيله، والسوق فاضي، خلي الشعب السعودي يجي".