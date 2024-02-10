بدء التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية ضمن برنامج الإقامة الطبية "طب بشري" بفرنسا

وأوضحت الوزارة أن التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية سيكون متاحاً من اليوم الخميس 8 فبراير 2024م إلى يوم الخميس 22 فبراير 2024م، وذلك عبر رابط التقديم على بوابة سفير 2 سفير
وأكدت الوزارة ضرورة توفر عدد من الاشتراطات والضوابط؛ وهي: حصول المتقدم على مرحلة البكالوريوس في الطب البشري، وألا يتجاوز عمره 35 عامًا، والانتهاء من سنة الامتياز، وألا يقل المعدل عن 3.50 من 5، 2.80 من 4، 70 من 100.
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