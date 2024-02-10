وتجول الأمير تركي على أركان المهرجان والتقى بعدد من المزارعين والأسر المنتجة وزوار المهرجان ثم بعد ذلك غادر موقع المهرجان، ليأتي بعد ذلك المحافظ الحسن الحفظي ويقص شريط افتتاح مهرجان البن الأول تراث القهوة ومستقبلها الواعد والذي انطلقت أولى فعالياته بعدد من البرامج الثقافية وفيلم وثائقي وقصايد شعرية وأوبريت البن أصالة وتراث أداء فرقة رجال ألمع، الذي يضم عددا من الأركان للجهات الحكومية والخاصة وكذلك عروضات المزارعين المشاركين وأركان للأسر المنتجة ويستمر على مدى ثلاثة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير عسير يطلب من محافظ رجال ألمع افتتاح مهرجان البن الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.