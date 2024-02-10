أمير عسير يطلب من محافظ رجال ألمع افتتاح مهرجان البن الأول

في بادرة أدهشت ونالت على استحسان زوار والحاضرين لافتتاح مهرجان البن الأول في محافظة رجال المع بمنطقة عسير، طلب أمير المنطقة تركي بن طلال عند حضوره أمام شريط الافتتاح بأن يفتتح محافظ المحافظة المهرجان.

وتجول الأمير تركي على أركان المهرجان والتقى بعدد من المزارعين والأسر المنتجة وزوار المهرجان ثم بعد ذلك غادر موقع المهرجان، ليأتي بعد ذلك المحافظ الحسن الحفظي ويقص شريط افتتاح مهرجان البن الأول تراث القهوة ومستقبلها الواعد والذي انطلقت أولى فعالياته بعدد من البرامج الثقافية وفيلم وثائقي وقصايد شعرية وأوبريت البن أصالة وتراث أداء فرقة رجال ألمع، الذي يضم عددا من الأركان للجهات الحكومية والخاصة وكذلك عروضات المزارعين المشاركين وأركان للأسر المنتجة ويستمر على مدى ثلاثة أيام.