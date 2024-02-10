الداخلية تنفذ حُكم القتل في مواطن تَسَتر على أحد الإرهابيين لتنفيذ مخططه وقتل أحد منسوبي الجهات العسكرية

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا اليوم، أعلنت فيه عن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة.

أقدم / حسان بن ثابت بن عويضة الحزوبر – سعودي الجنسية – على جريمة خطيرة مهددة للأمن الوطني، من خلال تستره على أحد الإرهابيين الهالكين، والتواصل معه والاجتماع به، مع علمه بمخططاته الإجرامية.

ساعد / حسان / الإرهابي الهالك في تنفيذ عمله الإجرامي الذي نتج عنه مقتل أحد منسوبي الجهات العسكرية.

تم إحالة / حسان / إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسِب إليه، والحكم بقتله.

أُيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

تم تنفيذ حكم القتل بحق / حسان بن ثابت بن عويضة الحزوبر – سعودي الجنسية – يوم السبت 29/ 7/ 1445هـ الموافق 10/ 2/ 2024م بمنطقة مكة المكرمة.

تؤكد وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة.

تُحَذر وزارة الداخلية كل من تُسَول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.