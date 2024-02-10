سفير خادم الحرمين بالبرازيل يستعرض الأوضاع في غزة وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار

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محمد بن مسعود - الدمام - شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية فيصل غلام، في حفل الاستقبال الذي أقامه سفراء الدول العربية والإسلامية على شرف الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

ونيابةً عن سفراء الدول العربية والإسلامية، ألقى السفير فيصل غلام كلمةً استعرض فيها حجم العلاقات المتطورة بين الدول العربية والإسلامية والبرازيل، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار؛ مثمنًا موقف البرازيل من الأحداث في قطاع غزة.

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