تراند اليوم : بالفيديو.. مختص ب "الأرصاد" يكشف تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام القادمة.. ويحدد موعد انتهاء الشتاء وبداية فصل الربيع

صحيفة الخليج 365: كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القادمة، كما حدد موعد انتهاء الشتاء ودخول فصل الربيع.

درجات الحرارة اليوم

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: " اليوم سادت أجواء دافئة على معظم مناطق المملكة، وأقل درجة حرارة سجلت صباح اليوم كانت في طريف في حدود 5 درجات مئوية ، و6 درجات مئوية في القريات و8 درجات مئوية في الدمام وتبوك".

منخفض جوي

وأوضح أن الأجواء الدافئة اليوم، جاءت بسبب منخفض جوي على أقصى شمال شرق المملكة، والذي يساعد على هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على القطاع الشرقي والأوسط من المملكة.

الغطاء السحابي

وأضاف: " مع الأخذ في الاعتبار أن الغطاء السحابي هذه الليلة على معظم المدن التي تكون متواجدة بها السحب بشكل واضح ستكون أجوائها دافئة بسبب هذا الغطاء، لكن في نهاية الأسبوع ستعاود درجات الحرارة انخفاضها مرة أخرى، وسيكون الانخفاض نفس معدل انخفاض درجات الحرارة السابقة".

فصل الربيع

وأشار إلى أنه تبقى 20 يوما على انتهاء فصل الشتاء ودخول فصل الربيع أرصاديا و42 يوما حسب التقويم الفلكي.