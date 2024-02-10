تراند اليوم : شاهد.. استهداف إسرائيل سيارة قائد ب "حماس" بقصف طائرة مسيرة ووقوع قتلى في لبنان

صحيفة الخليج 365: وثقت مقاطع فيديو استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية اليوم السبت، سيارة قائد في حماس في قضاء صيدا بلبنان، إلا أن قائد حماس نجا وأسفر القصف عن مقتل 3 آخرين.

وأظهرت مقاطع فيديو وجود ثلاثة جثث قرب السيارة التي استهدفتها طائرة مسيرة إسرائيلية بين وادي الزينة وجدرا في قضاء صيدا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر أمنية قولها إن شخصية فلسطينية مقربة من حركة حماس نجت من الهجوم الإسرائيلي، مضيفة أنه أسفر عن مقتل ثلاثة آخرين ، بينهم مقاتل من حزب الله.

وقال مصدر أمني، أن باسل صالح المسؤول عن تجنيد الناشطين في الضفة الغربية، كان المستهدف ولكنه نجا من القصف.