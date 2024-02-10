معجزة "ربانية" فتاة سعودية تكشف ما سيحدث في جسمك عندما تتناول الزبيب بكثرة ..لن تصدق

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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ما سيحدث في جسمك عندما تتناول الزبيب بكثرة

الزبيب هو ثمار جافة لذيذة ومليئة بالفوائد الصحية، ولكن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية، في هذا التقرير نتعرف على الآثار الجانبية للإفراط في تناول الزبيب وكذلك الفوائد الصحية لتناول الزبيب باعتدال، بحسب موقع "HEALTH".

الآثار الجانبية للإفراط في تناول الزبيب



1. نسبة عالية من الألياف



الزبيب غني بالألياف ويمكن أن يساعدك على تحسين صحة الجهاز الهضمي، لكن تناول الكثير من الألياف الغذائية ضار بصحة الجهاز الهضمي وقد يقلل من امتصاص العناصر الغذائية الأخرى.

يمكن أن تمتص الألياف الغذائية السوائل الزائدة من نظامنا وتساعد في علاج الإسهال ومع ذلك ، فإن تناول كميات كبيرة منها دون شرب الكثير من الماء قد يسبب الجفاف وعسر الهضم واضطرابات أخرى في المعدة.

2. الكثير من مضادات الأكسدة



الزبيب غني بمضادات الأكسدة المختلفة مثل البوليفينول والبيوفلافونويد والمغذيات النباتية، ومع ذلك ، نحتاج إلى تناول الزبيب باعتدال، حيث إنه عندما يكون هناك الكثير من مضادات الأكسدة في نظامنا ، فإنها تتفاعل أولاً مع الجذور الحرة ، ثم تبدأ في التفاعل مع الخلايا السليمة من حولها وتسبب أضرارًا مؤكسدة للخلايا السليمة.

3. السعرات الحرارية



الزبيب غني بالسعرات الحرارية، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن ، فيجب أن تستهلك الزبيب باعتدال.

4. مرض السكري



بالنسبة لمرضى السكري ، من المهم التحقق من حجم الحصة أو في الحالات الشديدة ربما يكون من الأفضل تجنبها ، لأن الزبيب يحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية.

إذا تم تناوله باعتدال ، فإن الزبيب يصبح فاكهة جافة لذيذة. الزبيب المنقوع سيضاعف فوائده الصحية لأن القيام بذلك سيزيد من محتوى مضادات الأكسدة فيه. يمكن للأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات الطاقة تناول الزبيب لأنه يطلق الطاقة على الفور كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات.

فوائد تناول الزبيب



1. يعالج فقر الدم



الزبيب الأسود غني جدًا بالحديد لذلك ، يمكن أن يكون مفيدًا في علاج فقر الدم من خلال تزويدك بالكمية اليومية الموصى بها من المعدن. تناول الزبيب الصحي مع نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يقيك من نقص الحديد كما أنه مفيد للسيدات الحوامل ، حيث تزداد متطلبات الحديد أثناء الحمل والرضاعة. إضافة 5-10 حبات من الزبيب الأسود ستكون مفيدة في تلبية متطلبات الحديد.

2. تحسين البصر



الزبيب غني بمضادات الأكسدة تحتوي على مغذيات نباتية بوليفينول التي تساعد على التخلص من الجذور الحرة التي تضر بالرؤية وتسبب تنكس عضلات العين. وبالتالي ، يمكن أن يحسن الرؤية والصحة العامة للبصر.

3. هضم أفضل



الزبيب غني بالألياف القابلة للذوبان والتي توفر تأثير ملين للمعدة. يمكن أن يساعد تناول الزبيب الصحي في إزالة السموم والفضلات من نظامك ، وبالتالي يساعد في تخفيف الإمساك والحفاظ على حركات الأمعاء بسلاسة.

4. التقليل من الحموضة



يحتوي الزبيب أيضًا على مستويات جيدة من المعادن المفيدة المختلفة مثل الحديد والبوتاسيوم والنحاس والمغنيسيوم والبوتاسيوم التي تساعد الجسم على طرد السموم والسوائل الضارة من الجسم.

وتعمل على موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في الجسم مما يساعد على تقليل سمية الدم والغازات الضارة التي قد تسبب العديد من المشاكل الداخلية.

5. تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان



يحتوي الزبيب على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي الجسم من الأكسدة والجذور الحرة.

6. بشرة صحية



يعتبر الزبيب أيضًا مصدرًا ممتازًا للسيلينيوم والزنك، وكلها يمكن أن تساعد في الحفاظ على بشرتك شابة وصحية قد تساعد هذه العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة في منع تلف الجلد الناتج عن شيخوخة الخلايا.