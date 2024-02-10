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عدن - ياسمين التهامي - لشباب دائم .. تناول كوب واحد من هذا المشروب قبل النوم يسعد المرأة ويحقق حلمها!!

يحتل عصير البرتقال مقدمة العصائر الطبيعية والطازجة لجهة المذاق والفوائد الصحية. وهو من المشروبات التي لا غنى عنها في كافة الاوقات سواء في وجبة الفطور او حتى في المناسبات.

يتم تحضير عصير البرتقال من فاكهة البرتقال، وهي من الفواكه الحمضية الغنية بالعناصر الغذائية الهامة وعلى رأسها فيتامين سي الذي يعزز ويقوي جهاز المناعة ضد الفيروسات، وأحدثها فيروس كورونا الجديد.

يمكن الاستفادة من خصائص عصير البرتقال الطازج في كافة الاوقات، لكن تناوله قبل اليوم يحمل بعضاً من المزايا الخاصة التي نقدمها اليوم وفق معلومات نشرها موقع “الايام”.

ما هي فوائد عصير البرتقال قبل النوم

“عصير البرتقال قبل النوم يعزز الجهاز المناعي وصحة الامعاء”

يمتاز عصير البرتقال بطعمه اللذيذ وفائدته الصحية العالية، فهو قليل السعرات الحرارية وغني بفيتامين سي والالياف ومضادات الاكسدة وكلها عناصر تسهم في تعزيز الصحة بشكل عام.

ومن فوائد عصير البرتقال قبل النوم

تقوية الجهاز المناعي: المعلوم ان جهاز المناعة يعمل كحائط دفاع عن الجسم ضد العدوى الناتجة عن الفيروسات المسببة للامراض، ويمكن تقوية هذا الجهاز من خلال تناول فيتامين سي الموجود في عصير البرتقال.

ويعد فيتامين سي مضاد قوي للاكسدة يحارب الامراض والجذور الحرة المسببة للامراض وعلى رأسها مرض السرطان.

“يساعد عصير البرتقال قبل النوم على موازنة ضغط الدم ومنع حصى الكلى”

تعزيز صحة الامعاء: يمتاز عصير البرتقال بمحتواه العالي من الالياف الغذائية التي تساعد في تعزيز صحة الامعاء وتسهيل عمل الاخراج ومنع الاصابة بالامساك.

كما ان الالياف الموجودة في عصير البرتقال كفيلة بضبط مستويات الكوليسترول في الدم، وتحتوي الحبة الكبيرة من البرتقال على 8% من الالياف الموصى بتناولها يومياً.

الوقاية من حصى الكلى: يحتوي عصير البرتقال كذلك الامر على حمض الستريك والسيترات، وهي أحماض يُعتقد انها تساعد في تقليل خطر الاصابة بحصى الكلى.

موازنة ضغط الدم: بحسب العديد من الدراسات، فإن مكونات عصير البرتقال الفريدة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة وغيرها، تسهم بشكل فعال في تنشيط الاوعية الدموية الصغيرة، ما يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع ويقلل من خطر امراض القلب والاوعية الدموية.

إشراقة البشرة: لا شيء يسعد قلب المرأة مثل التمتع ببشرة مشرقة وشابة على الدوام، ويبدو ان تناول عصير البرتقال يساعد في تحقيق هذا الحلم، إذ انه يحتوي على العديد من مضادات الاكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسببة للتجاعيد وترهل الجلد، ما يمنح الجلد شباباً وإشراقة كبيرة.

“يعزز عصير البرتقال قبل النوم اشراقة البشرة وشبابها”

كما ان تناول عصير البرتقال قبل النوم يحمي البشرة من اشعة الشمس والتلوث البيئي، ما يحول دون زحف التجاعيد للوجه وتحسين نسيج الجلد. ليس هذا فحسب، بل إن فيتامين سي الموجود في عصير البرتقال يلعب دوراً بارزاً في تشكيل الكولاجين، الذي يعطي البشرة مظهراً أكثر شباباً.

في النهاية، فإن تناول عصير البرتقال قبل النوم له فوائد صحية وجمالية عدة، لكن ينبغي شرب العصير الطازج عوضاً عن المعلب والجاهز. كما يفض عدم الافراط في تناول عصير البرتقال قبل النوم وخلال النهار، لتجنب مضاعفات هذا الافراط على الصحة بشكل عام وصحة الاسنان بشكل خاص.