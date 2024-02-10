وداعاً للحبة الزرقاء .. تناول ست شرائح من هذة الفاكهة المتوفرة في كل بيت يمني ستمنحك نشاط كبير

عدن - ياسمين التهامي - وداعاً للفياجرا .. تناول ست شرائح من هذة الفاكهة المتوفرة في كل بيت يمني ستمنحك نشاط كبير

الخميس 3 فبراير 2022 الساعة 23:59

متابعات وصف تقرير أميركي هذه فاكهة البطيخ الصيفية بأنها المعجزة التي تحمل نفس تأثير الفياجرا وأكد الباحثون أنه على الرجل الذي يرغب في الحصول على فائدة البطيخ المماثلة لتأثير الفياجرا يجب تناول كمية لا تقل عن ستة شرائح من البطيخ التي تساوي تأثير قرص واحد من الفياجرا

ولفت الباحثون إلى أن هناك جانبا سلبيا لتناول الكثير من البطيخ وهو إدرار البول بكثرة وأرجعت قوة البطيخ في علاج ضعف الانتصاب إلى احتوائه على عنصر يسمى سيترولين الذي يمكن أن يؤدي إلى إنتاج مركب يساعد على استرخاء الأوعية الدموية في الجسم على غرار ما يحدث عند تناول الفياغرا ووجد الباحثون أن مادة السيترولين توجد في حبة بطيخ بأكملها حتى القشرة التي تتفاعل مع إنزيمات الجسم عندما تستهلك بكميات كبيرة وتتحول داخل الجسم إلى مادة أخرى تسمى أرغينين التي تعزز أكسيد النيتريك وهي من الأحماض الأمينية التي تعود بالفائدة على القلب والدورة الدموية والجهاز المناعي وأضاف الباحثون أن أكسيد النيتريك يمكن أن يساعد أيضا في علاج الذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية