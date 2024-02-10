أمانة الرياض تفعل مبادرة كشتة في 47 بلدية

وفي محافظة الدلم تم اختيار منتزه الضاحي والتي تتميز في مساحتها وموقعها، وتشمل (جلسات تراثية - مسرح الفعاليات - منطقة الألعاب - مطاعم ومقاهي - فرق ترفيهية - عروض شعبية - الطبخ البري - الأسر المنتجة – مجسمات جمالية)، وفي محافظة الخرج اتفق ان تكون كشتة في عريش الملك عبدالعزيز وفعاليات متنوعة شملت ( العاب الكرنفال والتحدي - مطبخ العريش واستضافة الاسر المنتجة وهواة الطبخ - خيام الضيافة والاستقبال والقهوة العربية - مسرح العريش واستضافة الفلكروات والالوان الشعبية المختلفة - مجسمات جمالية)
وفي محافظة مرات كانت في حديقة الأمير سلطان وكانت الفعاليات ( جلسات تراثية - اسر منتجة - خيمة الضيافة - مسابقات ترفيهية), وفي محافظة وادي الدواسر تقام فعاليات كشتة في حديقة الملك فهد وتنوعت فعالياتها ( اسر منتجه - فرق ترفيهية - خيمة ضيافة - مسابقات وجوائز) وفي محافظة الدوادمي اختيرت حديقة النخيل لتكون بها المبادرة وشملت (خيمة ضيافة - جلسات تراثية - اسر منتجة - العاب ترفيهية)، ويحسب لأمانة منطقة الرياض تفعيل المبادرة بجميع بلديات المنطقة عكس العام الماضي والتي تم تفعيلها بعشرة بلديات فقط.
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