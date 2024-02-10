أمانة الرياض تفعل مبادرة كشتة في 47 بلدية

تشهد محافظات منطقة الرياض خلال موسم الشتاء فعاليات (كشتة) وهي إحدى مبادرات أمانة منطقة الرياض والتي تهدف إلى إبراز ما لدى المحافظات والمراكز المجاورة للعاصمة من حدائق عامة ومعالم تراثية وحضارية، وتفعيل المبادرات المجتمعية والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في التعريف بالأماكن السياحية والاستمتاع بالأجواء الشتوية، وتهيئة المدن لسكانها والزوّار ورفع جودة الحياة بها، حيث نفذت المبادرة 47 بلدية بمنطقة الرياض .

وفي محافظة الدلم تم اختيار منتزه الضاحي والتي تتميز في مساحتها وموقعها، وتشمل (جلسات تراثية - مسرح الفعاليات - منطقة الألعاب - مطاعم ومقاهي - فرق ترفيهية - عروض شعبية - الطبخ البري - الأسر المنتجة – مجسمات جمالية)، وفي محافظة الخرج اتفق ان تكون كشتة في عريش الملك عبدالعزيز وفعاليات متنوعة شملت ( العاب الكرنفال والتحدي - مطبخ العريش واستضافة الاسر المنتجة وهواة الطبخ - خيام الضيافة والاستقبال والقهوة العربية - مسرح العريش واستضافة الفلكروات والالوان الشعبية المختلفة - مجسمات جمالية)

وفي محافظة مرات كانت في حديقة الأمير سلطان وكانت الفعاليات ( جلسات تراثية - اسر منتجة - خيمة الضيافة - مسابقات ترفيهية), وفي محافظة وادي الدواسر تقام فعاليات كشتة في حديقة الملك فهد وتنوعت فعالياتها ( اسر منتجه - فرق ترفيهية - خيمة ضيافة - مسابقات وجوائز) وفي محافظة الدوادمي اختيرت حديقة النخيل لتكون بها المبادرة وشملت (خيمة ضيافة - جلسات تراثية - اسر منتجة - العاب ترفيهية)، ويحسب لأمانة منطقة الرياض تفعيل المبادرة بجميع بلديات المنطقة عكس العام الماضي والتي تم تفعيلها بعشرة بلديات فقط.