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تراند اليوم : بالفيديو .. الشابة "نوف العريفي" تكشف تفاصيل وصولها لمنصب قيادي في إحدى الشركات الدفاعية بالمملكة

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صحيفة الخليج 365: كشفت الشابة نوف العريفي تفاصيل وصولها لمنصب قيادي في إحدى الشركات الدفاعية بالمملكة.

وقالت العريفي لقناة العربية: انضميت أنا لقطاع الدفاع من سنة، وسعيدة جدا بهذه المسيرة وهذه الخطوة الغير سهلة لأنها جديدة علي لكن بالعكس كان الزملاء والقطاع نفسه ثري بتجارب كبيرة وجميلة ما أتوقع إني أشوفها في قطاع آخر.

وتابعت: رأيت العديد من السيدات اللي دخلوا هذا المجال متأخر عن السيدات اللي حول العالم لكن ما شاء الله سابقينهم بكثير في مراحل كثيرة، واليوم حابة أشجع السيدات إنهم يعملون ويكونون في الصف الأول ويكونون مهندسات ويعملون مع زملائهم يدا بيد.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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