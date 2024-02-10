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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط 18,901 مخالف وإحالة 50,258 لبعثاتهم الدبلوماسية، وترحيل 10,443، خلال الفترة من 1 إلى 7 فبراير 2024.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

نتائج الحملات:

57 % إثيوبيو الجنسية.

2 % جنسيات أخرى.

145 حاولوا الخروج بطرق غير نظامية.

10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل.

57,253 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة.

18,901 إجمالي عدد المضبوطين.

11,419 مخالفا لنظام الإقامة.

4533 مخالفا لنظام أمن الحدود.

2949 مخالفا لنظام العمل.

1051 حاولوا الدخول بطرق غير نظامية.

41 % يمنيو الجنسية.