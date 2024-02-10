توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأمن الميداني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأمن الميداني وتطوير المدن الآمنة وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث.

واختتمت الوزارة، مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2024، حيث شهدت مشاركتها توقيع عدد من العقود والاتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات حكومية وشركات سعودية متخصصة في الصناعات العسكرية، شملت مجالات التصنيع والتوريد والاستدامة والدعم الفني والتدريب، للإسهام في تحقيق أهداف توطين الصناعات العسكرية، وتعزيز المحتوى المحلي من خلال المشاركة الصناعية مع القطاع الخاص.

واستعرضت وزارة الداخلية في جلسات المعرض، توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لوزارة الداخلية، وإمكاناتها في تعزيز الأمن وحلولها وتطوير المدن الآمنة وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث وتطوير العمل الميداني والمحافظة على البيئة وأمن المنشآت الحيوية وإسهاماتها في توطين الصناعات العسكرية.

وحظي الجناح بحضور لافت وانبهار بما قدمته وزارة الداخلية من حلول حالية ومستقبلية استشرافية وعروض عسكرية ميدانية جذبت زواره من مختلف دول العالم، الذين أشادوا بالتقدم الذي تشهده خدمات وتقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في المملكة بابتكار حلول أمنية ذكية لوطن آمن ومزدهر، أسهمت في جودة حياة الإنسان على أرضها وتحت سمائها، وحماية الممتلكات.

جلسات المعرض