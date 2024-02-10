9 شروط لاستخراج ترخيص مراكز الأحياء بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت لائحة القواعد المنظمة لأعمال مركز الحي بجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة 9 متطلبات وشروط لمنح المركز الترخيص للمرة الأولى مباشرة من الإدارة الرئيسة بالجمعية بعد الرفع من مدير الفرع، عند تأسيسه واكتمال الشروط المطلوبة لاستخراج الترخيص.

وتهدف هذه القواعد إلى تحسين خدمات المراكز من خلال توحيد الإجراءات بين فروع الجمعية في منح وإصدار رخصة مركز الحي، وتراجع بشكل دوري للتحسين المستمر والتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة، ويتم تمكين مركز الحي بعد صدور الرخصة من مزاولة نشاطه والحصول على المنح والدعم من إدارة الجمعية، ويتيح له ذلك الفرصة في الدخول في المنافسات بين مراكز الأحياء للحصول على الجوائز الداخلية والخارجية.

في المقابل يلغى الترخيص أو يعلق لمدة محددة من قبل الرئيس التنفيذي إذا وجدت إحدى الحالات الآتية « انتفت إحدى شروط استخراج الترخيص، عدم مزاولة المركز للأنشطة مدة تتجاوز 30 يوما، وكذلك مزاولة المركز الأنشطة تتعارض مع نظام عمل الجمعية الأهلية أو نظام الجمعية، والتأخر في إقفال العهد المالية مدة تتجاوز 30 يوما.

من جهة أخرى حددت مدة الترخيص بعام كامل من تاريخ إصداره، ويجدد سنويا بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط، وتقديم طلب تجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن 90 يوما.

متطلبات وشروط استخراج الترخيص: