9 شروط لاستخراج ترخيص مراكز الأحياء بمكة

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وتهدف هذه القواعد إلى تحسين خدمات المراكز من خلال توحيد الإجراءات بين فروع الجمعية في منح وإصدار رخصة مركز الحي، وتراجع بشكل دوري للتحسين المستمر والتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة، ويتم تمكين مركز الحي بعد صدور الرخصة من مزاولة نشاطه والحصول على المنح والدعم من إدارة الجمعية، ويتيح له ذلك الفرصة في الدخول في المنافسات بين مراكز الأحياء للحصول على الجوائز الداخلية والخارجية.
في المقابل يلغى الترخيص أو يعلق لمدة محددة من قبل الرئيس التنفيذي إذا وجدت إحدى الحالات الآتية « انتفت إحدى شروط استخراج الترخيص، عدم مزاولة المركز للأنشطة مدة تتجاوز 30 يوما، وكذلك مزاولة المركز الأنشطة تتعارض مع نظام عمل الجمعية الأهلية أو نظام الجمعية، والتأخر في إقفال العهد المالية مدة تتجاوز 30 يوما.
من جهة أخرى حددت مدة الترخيص بعام كامل من تاريخ إصداره، ويجدد سنويا بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط، وتقديم طلب تجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن 90 يوما.
متطلبات وشروط استخراج الترخيص:
- أن يكون مقر المركز مستقلا، ويقع على شارع حيوي داخل الحي أو منطقة خدمات.
- أن يحتوي المركز كحد أدنى على مكتبين إداريين، وصالة متعددة الاستخدامات لا تقل مساحتها عن 50م2.
- وجود مواقف تتسع لـ5 سيارات على الأقل .
- وجود مرافق خدمية قريبة لتنفيذ أنشطة المركز مثل حديقة، ممشى، ملعب، مدرسة، مول.
- صورة خارجية للمركز وإبراز لوحته بهوية الجمعية.
- قرار الموافقة على تأسيس مركز الحي من الجمعية.
- وثيقة تملك المقر أو عقد إيجار المقر أو خطاب منح المقر من المالك أو الجهة.
- قرار اعتماد أعضاء المجلس الشرفي لمركز الحي.
- قرار تعيين أو تكليف مدير مركز الحي.
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