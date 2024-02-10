شكرا لقرائتكم خبر (التعليم) تدعو لتدارك ضعف الإقبال على مسابقة المهارات الثقافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دفع ضعف الإقبال والتسجيل في مسابقة المهارات الثقافية وزارة التعليم إلى مطالبة المدارس بتشجيع الطلاب على الاشتراك وتقديم الدعم لهم وتوجيههم.

وأشارت إلى أن عدد المشاركات المرفوعة من المدارس قليل جدا ولا يرتقي لحجم المسابقة والجهود المقدمة لها، ولا يكشف عن حجم المواهب الثقافية في المدارس، بناء على ذلك تأمل الوزارة في التعميم الذي أصدرته بإعادة النظر في المشاركات ومتابعتها بشكل مباشر من المشرف العام على المدارس، وتكليف رواد ورائدات النشاط بعمل تثقيف بالمسابقة ودعم الطلاب والطالبات وتشجيعهم، وتكليف مديري ومديرات المدارس بتكوين لجنة لمتابعة التسجيل ورصد المشاركات، بعدما حددت آخر موعد للتسجيل ورفع المشاركات 10 فبراير الحالي.

وتأتي النسخة الثانية من هذه المسابقة الثقافية التي تشترك في الإشراف عليها وزارتا التعليم والثقافة بعد نجاح الموسم الأول من المسابقة، بما تتضمنه من مستهدفات تتيح لطلبة التعليم العام فرصة الانضمام إلى معسكرات ودورات تطويرية في مختلف المجالات، واكتشاف الواهب في المجالات الثقافية والفنية بما يتسق مع رؤية السعودية 2030 في تعزيز مفهوم الاستدامة والتفاعل مع الهوية الوطنية.

ويتضمن الموسم الثاني 10 مسارات ثقافية تغطي مجالات عدة في مختلف القطاعات الثقافية.

10 مسارات ثقافية تغطي مجالات: