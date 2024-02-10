إجراء 42 ألف عملية جراحة سمنة في المناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الجمعية السعودية للطب والجراحة إجراء 42 ألف عملية جراحة سمنة بمختلف أنواعها، في 68 مستشفى تجري فيها جراحات السمنة، بالقطاع الصحي الحكومي والخاص على مستوى المملكة.

وختمت بجدة أعمال المؤتمر العلمي السابع للجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة، الذي استمر 3 أيام.

وأوضح رئيس الجمعية السعودي لطب وجراحة السمنة البروفسور عايض القحطاني، أن الجمعية اهتمت بشكل خاص في هذا المؤتمر بجانبين مهمين: الأول علاج السمنة غير الجراحي كـ(التغذية، وأدوية السمنة، وتشخيص الحالات، ووصف العقاقير المناسبة لكل حالة، أو التدخلات غير الجراحية كبالون المعدة، وإبر التخسيس).

وكذلك الشق الجراحي كـ(عملية تكميم المعدة، وتحويل المسار، والعمليات الحديثة).

والثاني: بالممارسين الصحيين في مجال السمنة من الأطباء والتمريض، بتدريب المختصين وتعليمهم التعامل مع السمنة، وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والمتابعة، هو أحد مهام الجمعية الرئيسة.

