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فوز 5 جامعات بجوائز جامعة الأمير سلطان للترجمة 2024

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الأمير سلطان بالرياض، الجامعات الفائزة بمسابقتها العاشرة الإقليمية للترجمة التي أقيمت يومي 7 - 8 فبراير الحالي بعنوان "الترجمة والثقافة: نقدم الثقافة السعودية للعالم" وتنافس في مساريها الترجمة المكتوبة والشفوية 18 جامعة من المملكة وخارجها.

وفاز بجائزة المركز الأول في المسار التحريري جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وثانيا جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن فيما كان المركز الثالث من نصيب جامعة الملك عبدالعزيز.

وحقق المركز الأول في المسار الشفهي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وثانيا جامعة الأمير سطام، وثالثا جامعة جدة.

وصاحب المسابقة معرض لأعمال طالبات الترجمة في الجامعات و20 عارضا من جهات حكومية عدة مهتمة بالترجمة منها مكتبة الملك فهد الوطنية، وجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، ومعهد الملك عبدالله للترجمة، ومجمع الملك سلمان للغة العربية، ومكتبة العبيكان، ومنظم المعرض مركز الترجمة والتأليف بجامعة الأمير سلطان وكلية الإنسانيات والعلوم بالجامعة، إلى جانب الجهات الخاصة ذات الاهتمام في المملكة وخارجها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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