فوز 5 جامعات بجوائز جامعة الأمير سلطان للترجمة 2024

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وفاز بجائزة المركز الأول في المسار التحريري جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وثانيا جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن فيما كان المركز الثالث من نصيب جامعة الملك عبدالعزيز.
وحقق المركز الأول في المسار الشفهي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وثانيا جامعة الأمير سطام، وثالثا جامعة جدة.
وصاحب المسابقة معرض لأعمال طالبات الترجمة في الجامعات و20 عارضا من جهات حكومية عدة مهتمة بالترجمة منها مكتبة الملك فهد الوطنية، وجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، ومعهد الملك عبدالله للترجمة، ومجمع الملك سلمان للغة العربية، ومكتبة العبيكان، ومنظم المعرض مركز الترجمة والتأليف بجامعة الأمير سلطان وكلية الإنسانيات والعلوم بالجامعة، إلى جانب الجهات الخاصة ذات الاهتمام في المملكة وخارجها.
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