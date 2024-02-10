تراند اليوم : بالفيديو.. رجل الأعمال "خالد الشثري" يرد على اتهامه بالتسبب في انهيار سوق الأسهم عام 2006

صحيفة الخليج 365: كشف رجل الأعمال خالد الشثري، جانبا من تفاصيل انهيار سوق الأسهم السعودية في عام 2006، مشيرا إلى أن هذا الانهيار كان بفعل فاعل.

ووجه مقدم برنامج "بودكاست فنجان" ثمانية حديثه لرجل الأعمال الشثري قائلا:" سمعت إنك كنت سبب من أسباب سقوط 2006"، ورد الشثري:"يشهد الله علي، كلمني شخص من الوزارة مهم جدا، قال خالد في قرارت بتطلع ابيك تعلنها، قلت له ( طال عمرك، وش صفة خالد الشثري يطلع يعلن قرارات هيئة سوق المال).

وتابع :" الساعة 10 و10 دقائق بيطلع متحدث سوق المال، يقول سوف نضرب بيد من حديد على من قال وقال.. وش تضرب بيد من حديد، وش السلطة اللي عندك تضرب بيد من حديد، قلت إذا أردتم أن تعرفوا أسباب سقوط السوق فعودوا إلى من نزل عليهم الوحي قبل أسبوع من صدور القرارات.