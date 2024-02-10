تراند اليوم : بالفيديو.. طبيب يكشف عن ارتباط تناول القهوة بالإصابة بسرطان القولون

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور " وليد البدوي" استشاري طب الأسرة ، عن وجود دراسات نادرة ربطت بين تناول القهوة والإصابة بسرطان القولون .

وقال خلال لقاء مع برنامج " ياهلا " : هناك دراسات تربط القهوة بالإصابة بالسرطان ونوادر طبعا ، هذا يعتمد على كمية القهوة التي تتناولها يوميا .

وتابع: هنا دراسات لها علاقة بسرطان القولون إذا تعديت الحد الطبيعي كتناول 4 أكواب يوميا ، فإذا زاد عدد أكواب القهوة زاد الخطر .

وواصل: فالخطر يعتد على كمية القهوة التي تشربها ، فالخطر في الطب يعتمد على الجرعة ، سواء جرعة العلاج أو جرعة التعرض للخطر ، وفي القهوة إذا زادت الكمية تكون هناك احتمالية الإصابة بالسرطان .