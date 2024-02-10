تراند اليوم : بالفيديو: قصة امرأة قررت مراقبة زوجها بواسطة كاميرا سرية بعد سنوات من زواجهما .. وعندما فتحتها اكتشفت المفاجأة الصادمة!

صحيفة الخليج 365: روى الراوي سعيد السعيد قصة زوجة نصحتها صديقتها بعدم الثقة في زوجها حتى لو كان طيبا، حيث تفاجأت بما لم تتوقعه.

حوار الزوجة مع صديقتها

وقال السعيد خلال لقائه في برنامج أجاويد: واحدة متزوجة وأمورها ماشية، وكان زوجها رجل مؤدب ومحترم وسخي، وجاي عيال وهو موظف وهي موظفة، وكانت هي من منطقة وزوجها من منطقة أخرى وكانت تتفق معه أنها عندما تذهب لأهلها تجلس فترة نظرا لبعد المسافة وقلة المسافات.

وتابع: ذات مرة كانت تتحدث مع صديقتها عن حياتها ووضعها مع زوجها وذكرت محاسنه، فقالت لها صديقتها "غريبة أنت تروحين عند أهلك ولا تدرين عنه ولا عن شغله إلى هالدرجة بالسذاجة والغباء"، فردت الزوجة على صديقتها بأنها لم تلاحظ على زوجها شي.

اكتشفت إدمان زوجها

وأضاف: نصحت الصديقة الزوجة بوضع كاميرا في المنزل، ونفذت الزوجة نصيحة صديقتها وركبت الكاميرا وربطتها بجوالها، وكان الزوج يعتاد على الاتصال عليها وذات يوم لم يتصل فتذكرت الكاميرا وأرادت الاطلاع على سجلها، ولكنها لم تتمكن من ضبط الجوال وفتح الكاميرا وأثناء ذلك دخل عليها ابنها في العمر الـ 13 عاما.

وأردف السعيد: عندما فتح الابن الكاميرا كان الأب في وضع سيء جدا، حالته رثة وكأن عنده شراب، ويهذي ببعض الكلمات، وفي حالة غير طبيعية وبمفرده.

صدمة الزوجة مما رأته

وواصل السعيد: أخذت الأم الجوال من ابنها وصعقت مما رأته وصاحت واتصلت عليه لم يرد فكلمت أحد إخوانها فقال لها احفظي المقطع عندك، واستعجل الأخير في الذهاب للزوج في اليوم التالي وقابل الرجل وصار بينهما حدة بالكلام ورمى عليه كلام جارح جدا، فسأل الزوج عن مصدر معرفته للأخبار.

مواجهة الزوج بزوجته وابنه