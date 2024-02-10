تراند اليوم : عمرو أديب يعلق على بيان المملكة بشأن الأوضاع في غزة : موقف السعودية واضح .. قالت للجميع مش هتقربوا من أحلامكم إلا لما الفلسطينيين ياخدوا حقهم

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي عمرو أديب، على دور المملكة فى القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن السعودية تعمل في صمت وهدوء من أجل فلسطين.

وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية: موقف السعودية واضح من القضية الفلسطينية ومحدش يفرض عليها شروط، السعودية دولة عربية مسلمة قوية في المنطقة بيانها كان تاريخي.

وأوضح: السعودية قالت للجميع مش هتقربوا من أحلامكم إلا لما الفلسطينيين ياخدوا حقهم، السعودية لم تطلب مقابل له.

وأردف: هناك حديث عن عمليات في رفح الفلسطينية قريبا.. تصريحات كثيرة تفيد اجتياح رفح ونتنياهو شخصيا بيردد ده.