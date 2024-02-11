تراند اليوم : شاهد: محارب السرطان "حمد بن جروان" ينشر صورة له من مطار الملك خالد قبل مغادرته المملكة في رحلة علاج إلى أمريكا

صحيفة الخليج 365: نشر الدكتور حمد بن جروان محارب السرطان، صورة له من مطار الملك خالد قبل توجهه لأمريكا من أجل العلاج.

وقال بن جروان في تغريدة بحسابه في منصة إكس : هذه المرة السادسة للسفر للعلاج خارج المملكة والمرة الثلاثة لأمريكا بعد تعذر العلاج ، ما بصير مثالي وأقول الوضع طيب والامر سهل، لأن 15 سنة وأنت تبحث عن علاج وعايش على المسكنات والسرطان ينتقل من مكان إلى مكان ولا زواج ولا أطفال ولا أسرة.

وتابع: ما أعتقد أن الوضع بيكون سهل لأي إنسان، لكن يمكن أنا في وضعي هذا أفضل من الكثير لأسباب أولها : أني أنا المريض ما هو شخص من عائلتي أو أحبه وهذا السبب بحد ذاته دافع كبير لكل من يعاني، إذا صاروا أهلك ومن تحب بخير الأمور طيبة، مع أني أعلم أنهم قد يتألمون لوضعي أكثر مني، ثانيا ما فيه أحد بدون معاناة، ثالثا وهو الأهم : العمر رحلة مكتوبة محطاتها وصعوباتها وأمنياتها ومقدرة لكل إنسان كل اللي عليك توكل على الله.