تراند اليوم : ‏بالفيديو.. عمرو أديب: أي حد بيستعبط وعاوز يحشر الفلسطينيين قدام الجيش المصري يبقى بيلعب في عداد عمره!

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي المصري " عمرو أديب" خلال إحدى حلقات برنامجه " الحكاية" على الإعلان عن تنفيذ عمليات عسكرية بمنطقة رفح في قطاع غزة بالحدود مع مصر .

وقال أديب : أي حد يستعبط ومقرر يحشر الفلسطينيين أمام الجيش المصري فهو يلعب في عداد عمره ، والجيش المصري معروف بأخلاقه ومبدائه ومعروف مشاعره تجاه إخواننا الفلسطينيين ويعلم يعني إيه حدود وشعب فلسطيني والتعامل معه بكل أخوة ومحبة.

وتابع: من يحاول تنفيذ هذه التجربة سيكون لديه مشكلة كبيرة معنا ، فهم يضعوننا في موقف صعب هم يستفيدون منه ومطلوب مننا حله ونتحمل عواقبها رغم أنها مشكلتهم .

وأردف: هناك رجل مجنون ويمين متطرف في إسرائيل يريدون تقديم رؤوس حركة حماس على طبق من فضة لمحو عار 7 أكتوبر الماضي ، فرغم مرور 130 يوما حدث فيها محو لغزة وآلاف الشهداء والمصابين ، إلا أنه لا يستطيع أن يقول لشعبه نحن انتصرنا حيث أنه لم يحقق غرضه من الحرب حتى الآن .

واستكمل: المخابرات الأمريكية كشفت أن حماس أخذت ضربات قوية ولكن حتى الآن لم يتم تفكيكها .