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تراند اليوم : بالفيديو: "سعود الشهري" يكشف أسباب الخمول المزمن

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صحيفة الخليج 365: كشف طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري، عن أسباب الخمول المزمن. مشيرا إلى أن أبرزها قلة النوم، وقلة شرب الماء، والتغذية السيئة.

وقال الشهري خلال مقطع فيديو: " الخمول المزمن يرجع لعدة أسباب، أهمها نقص المواد الغذائية وعلى رأس هذه المواد فيتامين د، وفيتامين ب، والصوديوم".

وتابع:"من الأسباب أيضا أن يكون الشخص لديه عدوى أو مرض بكتيري أو فيروسي، مثل شخص يعاني من التهابات في اللثة، أو خراج، أو التهابات في الجهاز الهضمي ولم يعالجها".

وأردف:" ومن الأسباب إذا كان شخص يشرب مياه قليلة، أو شخص لا ينام بشكل جيد أو يعاني من ضغوطات نفسية، أو يفرط في تناول القهوة".

وأضاف:" أيضا من الأسباب التي تسبب خمول مزمن الاضطراب في الهرمونات إما بسبب مشاكل غذائية، أو غيرها".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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