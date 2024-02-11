تراند اليوم : بالفيديو: "سعود الشهري" يكشف أسباب الخمول المزمن

صحيفة الخليج 365: كشف طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري، عن أسباب الخمول المزمن. مشيرا إلى أن أبرزها قلة النوم، وقلة شرب الماء، والتغذية السيئة.

وقال الشهري خلال مقطع فيديو: " الخمول المزمن يرجع لعدة أسباب، أهمها نقص المواد الغذائية وعلى رأس هذه المواد فيتامين د، وفيتامين ب، والصوديوم".

وتابع:"من الأسباب أيضا أن يكون الشخص لديه عدوى أو مرض بكتيري أو فيروسي، مثل شخص يعاني من التهابات في اللثة، أو خراج، أو التهابات في الجهاز الهضمي ولم يعالجها".

وأردف:" ومن الأسباب إذا كان شخص يشرب مياه قليلة، أو شخص لا ينام بشكل جيد أو يعاني من ضغوطات نفسية، أو يفرط في تناول القهوة".

وأضاف:" أيضا من الأسباب التي تسبب خمول مزمن الاضطراب في الهرمونات إما بسبب مشاكل غذائية، أو غيرها".