تراند اليوم : مصر توجه رسالة تحذير إلى إسرائيل.. والكشف عن مضمونها

صحيفة الخليج 365: هددت مصر إسرائيل بتعليق اتفاقية السلام في حال إجبار سكان غزة على العبور إلى سيناء.

تعليق اتفاقية السلام

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن دبلوماسي غربي كبير في القاهرة قوله إن المسؤولين المصريين حثوا نظراءهم الغربيين على إبلاغ إسرائيل بأنهم يعتبرون أي تحرك لإجبار سكان غزة على العبور إلى سيناء بمثابة انتهاك من شأنه أن يعلق فعليا معاهدة السلام لعام 1979.

وبحسب الصحيفة قال مسؤول غربي كبير آخر ومسؤول أميركي ومسؤول إسرائيلي إن الرسالة كانت أكثر مباشرة، حيث هددت مصر بتعليق المعاهدة إذا دفع الجيش الإسرائيلي سكان غزة إلى مصر.

تكرار التحذير

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى إن الحكومة المصرية كررت هذا التحذير لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء.

وأضاف المسؤول الأميركي إن مصر أوضحت أنها مستعدة لعسكرة حدودها، ربما بالدبابات، إذا بدأ دفع الفلسطينيين إلى سيناء.