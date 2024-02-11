تراند اليوم : أول تعليق من الملك تشارلز بعد تشخيص إصابته بالسرطان 

صحيفة الخليج 365: أبدى ملك بريطانيا تشارلز، امتنانه للدعم الذي تلقاه بعد تشخيص إصابته بالسرطان.

رسائل الدعم

وقال تشارلز في بيان عبر موقع العائلة المالكة: "أود أن أعرب عن خالص شكري لرسائل الدعم والتمنيات الطيبة العديدة التي تلقيتها في الأيام الماضية".

عزاء وتشجيع

وأكمل: "كما يعلم جميع المصابين بالسرطان، فإن مثل هذه الأفكار الطيبة هي أعظم عزاء وتشجيع".

مرضى السرطان

وتابع: "من المشجع بنفس القدر أن أسمع كيف ساعدت مشاركة تشخيصي الخاص في تعزيز الفهم العام وتسليط الضوء على عمل جميع المنظمات التي تدعم مرضى السرطان وأسرهم في جميع أنحاء المملكة المتحدة والعالم الأوسع، إن إعجابي الذي دام طوال حياتي برعايتهم وتفانيهم الدؤوب ناجم عن تجربتي الشخصية".