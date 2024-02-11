شكرا لمتابعة خبر عن العقيل يكشف موعد انتهاء الشتاء..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أنه تبقى 20 يوما على انتهاء فصل الشتاء.

وقال العقيل، إنه تبقى على دخول فصل الربيع أرصاديا و42 يوما حسب التقويم الفلكي .

وأضاف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد أن أجواء المملكة ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة نهاية الأسبوع المقبل.

وكان العقيل أوضح أ، المملكة شهدت أجواء دافئة في درجات الحرارة، على معظم المناطق، مشيرا إلى أن أقل درجة حرارة سجلت كانت فى طريف بنحو 6 درجات مئوية.

ولفت إلى أن هذه الأجواء الدافئة، جاءت بسبب منخفض جوي على أقصى شمال شرق المملكة، والذي يساعد على هطول الأمطار.