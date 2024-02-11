تراند اليوم : بعد 10 سنوات.. رسالة من مجهول تحول حياة مصرية لكابوس مع زوجها وكلمة السر صديقة عمرها!

صحيفة الخليج 365: أقامت امرأة مصرية دعوى خلع ضد زوجها بعد 10 سنوات زواج بعدما اكتشفت أنه متزوج من صديقة عمرها في السر ويتمتع بأموالها التي ورثتها من أهلها.

حياة أشبه بالأحلام

وبحسب صحيفة الوطن المصرية، تقول "أمنية" إنها كانت تعيش في حياة أشبه بالأحلام، حتى جاء يوم استيقظت فيه على كابوس قلب حياتها رأسا على عقب.

ورثت والدها

وأضافت: بعد وفاة والدي ورثت منه، وبعد ما أخدت فلوسي طلب مني زوجي نستثمر في العقارات لأنها مشروع ربحي مضمون، وكان يفهمني إن كل شيء باسمي وأخرى باسم ابنتنا،و ظل 8 سنوات يبيع ويشتري من فلوسي حتى كون ثروة طائلة.

رسالة من رقم مجهول

وتابعت: في يوم وجدت رسالة من رقم مجهول يحذرني من خيانة جوزي، وعندما أخبرت صديقتي نصحتني بعدم مواجهته، وبعد ساعات اختفت من حياتي بشكل كامل.

وواصلت: وعندما سألت زوجي عن مصدر أمواله رفض الإفصاح عن سره، وبدأ الخلافات والمشادات الكلامية والمشاجرات العنيفة، التي تنتهي كل مرة بتركه للمنزل.

الصدمة الكبرى

وفي نهاية الأمر اكتشفت بعدها أنه متزوج من صديقتها الوحيدة منذ سنوات، ويعيشان من أموالها التي ورثتها عن أبيها، وعندما طلبت منه رد حقوقها رفض وامتنع عن طلاقها، فلجأت إلى محكمة الأسرة ََ، وأقامت دعوى خلع.